最高檢察署推廣反賄選防詐騙 強化國安意識

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（中央社記者謝幸恩台北29日電）最高檢察署今天攜手多個政府機關，在台中市國家漫畫博物館舉辦防詐反賄劇場，透過寓教於樂的方式，向民眾宣導反賄選、防詐騙及國家安全重要性。

此次活動由最高檢察署主辦，並聯合法務部保護司、法務部廉政署、台中地檢署、法務部行政執行署台中分署、台中市政府法制局、台中市政府警察局、台中市政府政風處等單位，吸引眾多民眾參與。

最高檢察署指出，此次活動選在台中市國家漫畫博物館舉行，象徵法律教育與文化創意的結合，與最高檢察署「法律童話物語」公益桌曆理念不謀而合，皆透過寓教於樂的方式，讓法律知識更貼近民眾日常生活。

最高檢察署提醒，防詐騙可記住「甜、蜜、不、老」口訣，「甜」代表不要輕信感情詐騙；「蜜」是小心穩賺不賠的投資機會；「不」是不接收陌生來電與可疑訊息；「老」是提醒關懷長輩，避免長輩成為詐騙集團目標。

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最高檢察署另指出，台灣即將迎來農漁會選舉及地方公職人員選舉，確保選舉乾淨、公正，杜絕賄選行為，對民主制度至關重要；此外，詐騙犯罪層出不窮，不僅威脅國人財產安全，甚至成為敵對勢力的滲透手段，政府須持續強化法治宣導，提高全民警覺，以維護國家安全。

最高檢察署強調，未來將持續與各單位合作，透過多元創新方式推廣法治教育，深化全民法治觀念，共同維護民主、社會正義及國家安全。（編輯：黃名璽）1140329