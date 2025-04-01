警政署推百斬計畫獎5萬 號召全民檢舉車手

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（中央社記者黃麗芸台北1日電）警政署即日起推出「百斬計畫獎5萬」專案，署長張榮興說，透過攜手愛爾麗集團等企業公私合作，鼓勵檢舉車手、提供情資，經警方拘提或逮捕到案，可獲新台幣5萬元檢舉獎金。

張榮興下午出席「公私協力2.0挹注百斬計畫獎5萬 刑事局號召全民斬車手」記者會，包括刑事局長周幼偉、愛爾麗集團董事長常如山都共同出席。

張榮興致詞表示，從「165打詐儀錶板」網站可看到，從去年8月至今年2月的詐欺發生數和財損數都逐漸下降，雖然今年3月有微幅上升，但整體趨勢都是往下走，尤其假投資詐欺類案件下降數最多，可見去年打詐專法推出後，成效可見。

他指出，除了政府力量外，民間力量也扮演重要角色，包括愛爾麗等多個民間集團先前贊助拍攝反詐宣導片後；現在又再度贊助百斬計畫，有鑒於詐欺集團取款主要管道為車手，希望透過公私合力計畫，鼓勵全民檢舉車手，讓詐欺無所遁形。

張榮興說，警政署即日起規劃實施「百斬計畫獎5萬」專案，鼓勵民眾從「被動防衛」轉變成「主動出擊」，透過165打詐儀錶板「百斬行動檢舉車手專區」填報檢舉車手線索情資，提供有關詐欺車手關鍵訊息，經警方成功拘提或逮捕車手到案，即可獲頒5萬元檢舉獎金。

周幼偉說明，若多名民眾提供相同車手線索，獎金將依檢舉登錄時間最早者為優先，鼓勵握有車手線索的民眾檢舉速度要快，總計畫名額共100名，專案執行至獎金發完為止。

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據瞭解，此專案獎金共計500萬元，其中100萬元為自刑事局常態性檢舉獎金內撥用，另外400萬元為企業贊助出資，同時此專案檢舉人職業需排除警察和金融從業人員。

刑事局透過新聞稿表示，愛爾麗集團、吉田開發建設機構、上曜集團及偉鉅土地開發有限公司都發起公益捐贈，並於3月28日捐贈挹注警政署打擊詐欺犯罪量能，藉由民間參與，公私協力模式，建立起堅不可摧的打詐防線。（編輯：方沛清）1140401