網紅鳳梨公司大門遭潑漆引熱議 嘉市警迅速逮1嫌

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（中央社記者黃國芳嘉義市2日電）網紅「鳳梨」吳姓男子在嘉義市的公司大門昨天被潑紅漆，潑漆影片被上傳網路社群引熱議。警方循線查獲潑漆的陳姓男子，疑因不滿「鳳梨」言論而犯案，警詢後依毀損罪嫌函送。

嘉義市政府警察局第一分局今天發布新聞稿指出，針對昨天發生的潑漆案件，立即調閱監視器畫面、訪查相關人員，鎖定31歲陳姓男子犯案，於昨天傍晚帶回訊問。

警方初步調查，陳男因不滿吳姓男子在網路上發表的言論而犯案，因此，以朝鐵門潑灑油漆的方式表達不滿情緒，全案依毀損罪嫌函送嘉義地方檢察署偵辦。

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某網路社群媒體昨天上傳一段潑紅漆影片，一名男子先將一大桶紅色油漆放在地上，隨後一棟透天厝的鐵捲門就被潑上一大片紅漆畫面，有網友發現被潑紅漆的地方是網紅「鳳梨」吳男位於嘉義市的公司，吳男在網路聲量大，引起網友熱議。

警方呼籲，民眾遇有糾紛情事，暴力或破壞行為不僅無助於問題解決，甚至觸犯法律得不償失，應採取理性和平、合法方式表達。（編輯：李錫璋）1140402