布袋男嬰臍帶未剪裸身紙箱內 檢警懷疑死後棄置

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（中央社記者黃國芳嘉義2日電）布袋鎮某廢棄民宅前今天發現1名臍帶未剪男嬰陳屍紙箱內，檢警相驗，男嬰赤裸已有屍斑，且無外傷，警方懷疑死後棄置，已調閱路口監視器影像，截至晚間仍未發現可疑人車。

嘉義地檢署表示，初步研判應是新生兒，有臍帶，身長約47公分，研判懷孕足月生產，非早產，預計9日進行解剖釐清確切死因。

嘉義縣警察局布袋分局表示，一名布袋鎮民於上午8時左右，徒步至住家後方準備騎乘機車上班，在廢棄民宅前看見1個半掩蓋洗衣精紙箱，趨近查看，驚見紙箱內有1名赤裸男嬰，立即通報警方、消防人員，救護車趕抵，因男嬰已明顯死亡未送醫。

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檢警指出，檢警下午相驗，男嬰赤裸，無任何掩蓋衣物，初步檢視無外傷，身上已有屍斑，加上臍帶未切除，加上附近住戶在晚間並無聽到啼哭聲，懷疑男嬰是出生死亡後被棄置現場。

警方表示，現場在較偏僻的布袋鎮岑海里，先調閱附近3處主要路口監視器畫面，不過，截至晚間8時30分左右，尚未發現可疑人車經過，將進一步擴大調閱路口監視器影像範圍，釐清男嬰確切死因。（編輯：陳仁華）1140402