謝宜容霸凌被控過失致死不起訴 爆料議員指費解

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（中央社記者王鴻國新北2日電）勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署前分署長謝宜容涉職場霸凌，被控過失致死，檢方予以不起訴處分。揭發此案的民進黨新北市議員李宇翔表示，這樣的判定實在令人費解。

李宇翔接獲多人陳情後並揭發謝宜容職場霸凌涉過失致死案，新北地檢署今天予以不起訴處分。謝宜容另涉挪用公款部分，檢方依貪污治罪條例等罪嫌起訴。

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針對過失致死不起訴處分，李宇翔發表聲明指出，地檢署應向社會清楚說明不起訴的具體理由，以回應外界質疑，因先前勞動部的行政調查已認定謝宜容確實涉及職場霸凌，並確認吳員的輕生與工作有關，但地檢署卻認定謝宜容的霸凌行為與吳員的輕生無直接關聯，未以過失致死罪起訴，這樣的判定實在令人費解。

李宇翔表示，檢方依貪污治罪條例起訴謝宜容，指控其涉及洩密、圖利及侵占公有財產等罪行，若罪名成立，最高可處無期徒刑或10年以上有期徒刑。（編輯：戴光育）1140402

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