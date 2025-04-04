女隨隊攀南三段疑高山肺水腫求援 直升機救出

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（中央社記者蕭博陽南投縣4日電）1名女子隨隊攀登中央山脈南三段，走至信義鄉郡東山疑高山肺水腫、血氧過低無法行走，領隊報案求援，南投縣消防局組搜救隊入山並申請直升機協助，今天由直升機救出。

1支18人登山隊3月28日從花蓮縣瑞穗鄉入山，主要行程為南三段，預計4月6日從南投縣信義鄉郡大林道下山，但隊中郭姓女子（31歲）在海拔3477公尺郡東山附近疑因高山症導致肺水腫而無法走路，領隊4月2日報案急需後送，南投縣消防局獲報調派2人會同林保署2人前往救援。

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南投縣消防局表示，救援人員走到郡東山約需6天，且郡大林道多處崩塌，加上下週天氣將轉為下雨天，將增加救援困難，因此同步申請內政部空中勤務總隊直升機協助救援，以爭取時效。不過，2、3日山區天氣不佳，直升機無法執行，地面人員持續越過崩塌地帶至林道26公里處。

今天天氣穩定，台中清泉崗空勤總隊第二大隊第三隊接獲勤務指揮中心命令，執行信義鄉郡東山女山友疑高山肺水腫搜救任務，隨即派遣黑鷹直升機飛至目標區，再由特搜隊員下機引導待救人員上機，飛往竹山鎮消防署訓練中心落地，傷患交由救護車送醫治療。（編輯：戴光育）1140404