新竹檢警查獲1.6公噸走私毒品 估市值逾20億元

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣5日電）竹縣檢警接獲情資，1名陳姓男子疑要走私毒品，掌握船隻行蹤後，日前到東沙群島登船查緝，起獲逾1.6公噸K他命等毒品，昨晚將涉案的陳男及2名印尼漁工聲請羈押禁見獲准。

新竹縣警局竹北偵查隊接獲線報，有走私私菸前科的陳姓男子近期疑要利用船籍在八斗子漁港的「滿瑞富」號走私毒品，報請新竹地檢署檢察官指揮偵辦。

檢警掌握情資，「滿瑞富」號已逾半年無出海紀錄，今年3月卻申請從基隆八斗子漁港出海，專案小組監控該船於3月底出現在東沙群島海域，且疑與可疑船隻接觸，專案小組見時機成熟，立刻動身前往東沙群島登船臨檢。

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專案小組指出，登船後發現並無漁獲，但發現有大量已封裝的茶葉，經初步檢驗，包括20包安非他命及1514包K他命，總重超過1.6公噸，粗估市價逾新台幣20億元。

專案小組表示，檢、警、海巡等單位3日下午通力合作將船隻押解到新竹漁港，昨天深夜向法院聲請羈押陳男及2名印尼籍移工，均獲准，後續將持續深入調查釐清案情。（編輯：張銘坤）1140405