男子闖紅燈拒檢衝撞警車 逃逸自摔被捕搜出毒品

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（中央社記者管瑞平苗栗縣5日電）苗栗一名男子騎車闖紅燈拒絕接受員警攔檢，一路危險駕駛逃逸甚至衝撞警車，最後鑽進死巷自摔倒地遭逮，警方在男子隨身包內查獲毒品，依法舉發交通違規並移送法辦。

苗栗縣警察局苗栗分局副分局長徐文明今天表示，三義分駐所員警2日執行巡邏勤務，行經三義鄉中正路六角亭路段，看見前方1輛普通重機車闖紅燈，且後座乘客未戴安全帽，立即尾隨在後，鳴放警笛示意對方停車受檢，不料，劉姓騎士（46歲）非但不願配合停車，還沿路蛇行及逆向行駛逃逸。

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查緝員警隨即通報支援，協助攔截圍捕，並在後方尾隨伺機攔查，劉男載著鍾姓男子（30歲），一路從三義街區跑到郊區，最後行駛至八股路的死巷內，員警以車輛擋住後方去路，劉男竟還一度衝撞警車，想趁隙逃離，卻因為重心不穩，自摔倒地。

徐文明指出，當時支援警力剛好抵達現場，順利逮捕劉男和鍾男，並在劉男隨身包包內，查獲毒品安非他命2小包，重約1.49公克，立即將劉男以現行犯逮捕；全案除依道路交通管理處罰條例製單舉發外，並依妨害公務、公共危險及毒品危害防制條例等罪移送苗栗地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1140405