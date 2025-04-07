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北市議員陳怡君涉詐助理費案 士檢聲請延押助理

2025/4/7 19:19（4/7 19:30 更新）
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民進黨台北市議員陳怡君涉嫌詐領助理費，士林地檢署7日向法院聲請延押張姓女助理（中）。（中央社檔案照片）
民進黨台北市議員陳怡君涉嫌詐領助理費，士林地檢署7日向法院聲請延押張姓女助理（中）。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉世怡台北7日電）民進黨台北市議員陳怡君及張姓助理涉詐領助理費，士林地檢署檢察官審酌張姓助理羈押期限將屆，仍有勾串共犯證人之虞，有繼續羈押必要，今天向法院聲請延押。

此案起於，士林地檢署查出，陳怡君等人涉嫌自民國108年迄今利用人頭向台北市議會詐領助理補助費等款項，合計逾新台幣300萬餘元。

士檢指揮法務部調查局台北市調查處發動搜索約談，檢察官複訊後，認為張姓女助理、陳怡君涉犯重罪，有勾串共犯與證人之虞，向士林地方法院聲請羈押禁見。

士院首度召開羈押庭，2月13日裁定張女羈押禁見，期限2個月；陳怡君交保。

檢方不服，針對陳怡君交保部分提起抗告，台灣高等法院撤銷原交保裁定，發回更裁。

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士院2月20日二度開庭後，審酌陳怡君曾提醒下屬如何面對檢調，有勾串共犯或證人之虞，裁定羈押禁見，期限2個月。

法界人士指出，依刑事訴訟法規定，偵查中羈押被告的期限是2個月，而且只能延長羈押1次，因此偵查中被告最多會被羈押4個月。（編輯：戴光育）1140407

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