毒品交易新手法埋包自行取貨 中市警犬助攻查獲

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（中央社記者郝雪卿台中8日電）毒品交易手法翻新，在交易日前先於公園等偏僻處埋包，再發送經緯度資訊，由購毒者自行取貨。台中市警方今天表示，在警犬協助下找到埋毒地點，取出含大麻煙油等真空包裝。

台中市警察局少年警察隊說明，毒販為了躲避查緝，捨棄過往和購毒者面交方式，先派出埋包手，在交易日前於公園等偏僻處埋包，回傳經緯度位置給控機，等買家聯繫購買需求時，控機再發送相關埋包資訊，由購毒者自行取貨，藉此增加多次斷點，提高警方查緝難度。

少年隊接獲販賣大麻埋包情資，偵辦過程中，經鑑識毒販手機後，鎖定市內多處公園埋包點尚未有購毒者取貨或是犯嫌預埋。

警方發現，毒販甚是狡詐，都選擇監視器死角處，且埋包已過一段時間，監視器也可能已覆蓋無法調閱，且公園占地廣闊，雖已縮小範圍，但是查緝仍有難度，為了增進效率，向警犬隊請求支援。

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少年隊指出，在警犬Dottie和Spa出勤幫助下，發揮平時訓練成果，在搜索一陣子過後，Dottie和Spa迅速在一棵樹下坐定確認毒品埋藏地點，員警隨即上前於該處挖出內含大麻煙油、乾燥大麻花的真空包裝。多虧領犬員和警犬平時訓練出的默契和專業，在關鍵時刻協助第一線人員解決困難。

少年隊長劉祈顯表示，大麻雖然在其他少數國家合法，但在國內仍是列管第二級毒品，切勿因一時好奇而嘗試走上毒癮的不歸路，販賣毒品更是罪加一等。警方取締毒品犯罪決心絕不鬆懈，全力維護台中市治安。（編輯：張雅淨）1140408