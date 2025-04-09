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歌手Gambler涉販毒 新北地院裁定羈押禁見

2025/4/9 20:39（4/9 20:57 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者趙敏雅、王心妤新北9日電）饒舌歌手Gambler在住處被搜出含有依托咪酯的煙油，遭聲押禁見。新北地院今天表示，Gambler涉販賣第二級毒品罪嫌，有逃亡、串證及反覆實施之虞，裁定羈押禁見。

Gambler以「五堵」一曲獲熱烈迴響，2021年受邀參加嘻哈選秀節目「大嘻哈時代」擔任種子選手，並闖進節目前8強。

據了解，新北警日前偵辦毒品案，經報請台灣新北地方檢察署指揮偵辦，持續溯源追查掌握藥頭，於7日前往楊姓男子（饒舌歌手Gambler）住處搜索，搜出含有依托咪酯

依托咪酯小百科

依托咪酯（Etomidate）醫療用途為短暫麻醉劑，濫用則具有致幻、麻醉、肌肉痙攣、運動不協調、抽搐等副作用，常見於摻入電子煙油中，俗稱睡眠煙彈，上頭煙。

資料來源：台灣高等檢察署

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的煙油及手機，帶回Gambler及楊姓女子，詢後依涉犯毒品危害防制條例將2人移送新北檢。

檢察官複訊後，諭令楊女以新台幣2萬元交保，另認定Gambler有勾串、滅證、反覆實施之虞，昨天聲請羈押禁見。

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台灣新北地方法院今天表示，經法官訊問後，認為Gambler涉犯毒品危害防制條例第4條第2項之販賣第二級毒品罪嫌，犯罪嫌疑重大，有事實足認為有逃亡、串證及反覆實施之虞，有羈押之必要，應予羈押並禁止接見、通信。

混血兒娛樂晚間在社群網站臉書Facebook粉絲專頁發表聲明，Gambler行為已經涉及不法，公司嚴厲譴責，也不會包庇並依照合約處理，目前已全面停止Gambler的演藝活動，靜待司法調查並終止合約。（編輯：方沛清）1140409

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