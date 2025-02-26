吸喪屍煙彈無照開車撞死路人 中檢殺人罪起訴涉案男

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（中央社記者蘇木春台中26日電）白姓男子去年10月間，接續吸食毒品喪屍煙彈、毒咖啡包，無照開車行經台中市北屯區，撞上路旁的行人葉男，白男肇事後逃逸自撞路旁號誌箱，中檢偵辦後，昨天依殺人等罪嫌將他起訴。

台中地檢署起訴書指出，18歲白姓男子未領有汽車駕照，他於民國113年10月26日下午4時，在桃園市政府殯葬管理所附近路邊，以香菸方式吸食三級毒品愷他命後，駕駛租賃自小客車返回台中市太平區大興路的住處。

白男於隔日凌晨5時30分，在住處接續吸食含有三級毒品4-甲基甲基卡西酮（俗稱喵喵）的毒咖啡包，以及以電子煙桿施用依托咪酯（俗稱喪屍煙彈，已於113年11月27日經行政院公布為二級毒品）後，開車至位於台中市北屯區的友人住處。

白男當天上午近7時在友人住處，又吸食1包毒咖啡包後，開車要返回太平區的住處，行經北屯區北屯路240巷，近三光北一街108巷口時，撞上路旁的行人葉男。

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葉男遭捲入自小客車底，並經車輛輪胎碾壓，受有全身多處創傷，警消到場將葉男送醫仍傷重不治。白男肇事後逃逸，他行經北屯區太原路三段與環中東路三段路口時自撞號誌箱，警方趕到現場將他逮捕送辦。

案經台中地檢署偵辦後，依據證人證詞、查扣證物及相關跡證後，昨天依殺人、公共危險等罪嫌將白男起訴，並交由台中地院國民法官法庭審理。（編輯：張雅淨）1140226