男甫出獄隨機撲倒女子舔耳 嘉檢依強制猥褻起訴

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（中央社記者黃國芳嘉義市11日電）嘉義縣洪姓男子甫出獄不久，於今年3月某日中午，在朴子市一處停車場，隨機撲倒正在整理汽車女子，並以舌頭舔、下體頂女子的耳朵及臀部，嘉檢偵結，依強制猥褻罪嫌起訴。

嘉義地檢署起訴書指出，46歲洪男因案入監服刑，於今年2月下旬因縮短刑期出監，並在朴子市老家附近遊蕩，在同年3月初某日中午左右，洪男在一處停車場看見一女子正在整理汽車後座，則趨近搭訕「車子是你的嗎？」，降低女子戒心。

嘉檢表示，洪男突然撲向女子後方，並將女子推進後座壓住，用舌頭舔其左耳及以下體頂女子臀部，女子則用力掙脫逃出車外跌倒，大聲呼救同時向路人求救，洪男見狀逃離現場。

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警方據報，立即調閱停車場監視器鎖定嫌疑人，並在2小時內逮捕洪男，依強制猥褻罪嫌移送法辦，嘉檢複訊後，向嘉義地方法院聲押獲准，日前偵結起訴，因洪男為累犯，建請依刑法規定加重其刑。

嘉義地方法院指出，全案起訴後，9日移審，洪男否認犯行，但依事證，涉及強制猥褻罪嫌重大。審酌洪男看見路人在旁起色心，並對其猥褻，且其甫出監在外，住所又設在戶政事務所，有逃亡之虞，具有羈押原因，加上其前科素行非佳，因此，裁定羈押3個月。（編輯：張銘坤）1140411