男女在夾娃娃機店發生性行為 嘉院處罰金2000元

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（中央社記者黃國芳嘉義市13日電）嘉義縣江姓男子被控去年6月某日凌晨，公然與林女在民雄鄉一間夾娃娃機店內發生性行為，遭警函送並起訴。嘉院審結，審酌江男破壞社會善良風俗，判處罰金2000元。可上訴。

據嘉義地檢署聲請簡易判決處刑書，江男與林姓女子於去年6月18日凌晨，2人在嘉義縣民雄鄉一間夾娃娃機店內，趁店內無人，竟一同脫去衣物，在店內發生性交行為，員警網路巡邏時，發現這家夾娃娃機店內的監視錄影影片，循線通知2人到案說明。

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嘉檢表示，江男到案坦承犯行，林女因遲未到案通緝中，另有網路貼文及監視器截圖照片可佐證，檢方偵結依公然猥褻罪嫌起訴。

嘉義地方法院簡易判決書指出，審酌江男知悉夾娃娃機店內有架設監視器，竟在店內公然進行性交行為，破壞社會秩序及善良風俗，實屬不該，惟念及其犯後坦承犯行及性交行為經過時間非長，且領有身心障礙證明等一切情狀，判處罰金新台幣2000元，如易服勞役，以1000元折算1日。（編輯：吳素柔）1140413