雲林斗六食品廠工安釀2死 2業者各罰30萬元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣14日電）雲林縣斗六某食品公司昨天發生工安意外，外包工黃姓兄弟不治。職安署中區職安中心說，施作過程諸多缺失，公司及外包廠商依職安法各處30萬元罰鍰，相關人員依過失致死送辦。

職安署中區職安中心主任林聰偉今天接受中央社記者電訪表示，經查黃姓兄弟昨天下午到食品工廠進行筏基抽水作業，弟弟打開人孔蓋後，將抽水泵放入池中，池水中高濃度的硫化氫因受擾動而釋出，弟弟疑因吸入過多沼氣，昏迷掉入高2.65米、水深1.2米的水池中。

林聰偉表示，哥哥發現弟弟出意外，立刻拿梯子進入水池中救人，同樣疑因吸入大量沼氣，昏迷在池內。

林聰偉指出，施作過程中有諸多缺失，包括施作前未先進行測定危害物質作業，且未設置換氣設備，同時現場未設置適當強度護欄或安全帶等措施，食品公司則未善盡承攬管理責任。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中區職安中心依照職業安全衛生法，對外包廠商和食品公司各處新台幣30萬元罰鍰，並勒令停止筏機抽水作業。

由於此次工安造成2死，相關人員將依過失致死罪送辦；中區職安中心表示，雙方須提交改善計畫，經審核後方能復工。（編輯：吳素柔）1140414