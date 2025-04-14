2警助二手車業者查車籍收賄 高分院改判6年、5年

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（中央社記者張已亷高雄14日電）前高雄小港警分局宋姓員警及前新北瑞芳警分局侯姓員警，涉嫌外洩車籍資料給二手車買賣業者獲利，一審各判8年、6年2月，經高雄高分院審理，改判宋男6年，侯男5年。可上訴。

一審的高雄地方法院認為，宋男在偵查中辯稱所收款項屬借款，與查車牌無對價關係，未在偵查中自白，不適用減刑規定，至於侯男則在偵查中自白並繳回犯罪所得，適用減刑規定，依違背職務收受賄賂等罪，各處8年及6年2月徒刑，均褫奪公權4年。

案經上訴，台灣高等法院高雄分院依違背職務收受賄賂罪，處宋男6年徒刑，侯男則依違背職務收受不正利益及賄賂罪、違背職務收受賄賂罪，處5年徒刑，均褫奪公權4年，可上訴。

另外，連姓、林姓、姜姓3名二手車買賣業者在一審時，被依非法利用個人資料、交付賄賂等罪，處林、連2人分別5及6月徒刑；姜男不得易科罰金部分合併判刑9月，得易科罰金部分處5月徒刑，3人均褫奪公權1年。

全案起因，二手車買賣業者為聯繫車主詢問是否有意轉貸，找上擔任警察的宋男幫忙，由宋男在民國111年間登入「內政部警政署刑案資訊系統」後，輸入假的查詢事由查詢車籍資料，再以通訊軟體將車主資訊及聯絡方式提供給業者。

之後宋男又受託處理3輛車撤銷協尋案，但卻因缺錢向連男、姜男索賄新台幣3萬元，由於宋男事後未達成任務，連男、姜男要求退款；宋男則提議將賄款改成查詢車籍每筆1000元，初估1年多來共違法為業者查詢百筆車籍資料。

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至於侯男則向連男、姜男借貸2萬元無力償還，便被要求以每筆500元價格，查詢100多筆車籍資料，甚至協助另名林姓業者以每筆1000元查詢20筆車籍資料。

高雄地檢署接獲高雄市警察局自檢清查，發現宋男涉洩密，傳喚涉案業者到案，再追查發現侯男也涉案，偵結將5人依貪污等罪嫌起訴。（編輯：郭諭儒）1140414