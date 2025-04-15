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檢搜索國民黨三重區黨部 帶走執行長等多人

2025/4/15 18:57（4/15 19:47 更新）
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新北檢調偵辦罷免疑涉不實連署，15日搜索國民黨三重區黨部，帶走黨部執行長羅大宇等多人。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真　114年4月15日
新北檢調偵辦罷免疑涉不實連署，15日搜索國民黨三重區黨部，帶走黨部執行長羅大宇等多人。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真　114年4月15日
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（中央社記者王鴻國新北15日電）偵辦罷免疑涉不實連署的新北檢調今天搜索國民黨三重區黨部，帶走黨部執行長羅大宇等多人；藍營指司法粗暴踐踏人民權利，民進黨籍立委李坤城籲檢調詳細調查，釐清事實真相。

中國國民黨新北市議會黨團發布聲明表示，嚴正抗議與譴責檢調連續約談多名國民黨幕僚、幹部與罷免團體領銜人，讓司法淪為執政黨打壓異己工具，嚴重破壞民主制度與法治根基。

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國民黨團說，民主進步黨陣營涉共諜案的盛姓人士以新台幣20萬元交保，依法發起罷免的在野人士卻被重保50萬元，難道「可以當共諜，但不能罷綠；寧洩露機密，莫簽罷免書？」

李坤城告訴中央社記者，2月接獲民眾檢舉個人資料冒用於罷免連署，且根本沒看到有罷團擺攤，竟能交出幾千件連署書，他向台灣新北地方檢察署告發罷團涉偽造文書、違反個資保護法。偽造文書罪一罪一罰、刑責重，他呼籲罷團不要一錯再錯。（編輯：李明宗）1140415

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李坤城
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