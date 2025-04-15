罷免綠委涉不實連署 2人移送新北檢複訊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙敏雅新北15日電）新北市多名民進黨立委遭提議罷免，罷團遭指涉不實連署，新北地檢署今天指揮搜索帶回10多人。提議罷免立委張宏陸領銜人徐偉豪、備補領銜人賴志宏晚間移送新北檢複訊。

今天晚間6時許，賴志宏、徐偉豪戴著口罩一前一後快速步入新北地檢署。面對記者詢問，2人均沒有回應。

台灣新北地方檢察署晚間發布新聞稿指出，接獲民進黨立委蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸及李坤城罷免提議涉偽造情資，指派檢察官偵辦，經向中央選舉委員會、新北市選舉委員會調取罷免提議資料分析比對，進行相關查證後，發現提議人名冊涉有刑法偽造文書、違反個人資料保護法等罪嫌。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

新北地檢署表示，今天指揮法務部調查局新北市調查處、北部地區機動工作站，前往新北市板橋區、三重區、鶯歌區等被告等人住居所及辦公處所、政黨區黨部共30處執行搜索，並帶回被告及證人等到案查明。

據了解，檢調約談10多人，包含提議罷免立委吳琪銘領銜人李清祥、提議罷免立委蘇巧慧領銜人譚鎮耀、提議罷免召集人王昱人、國民黨板橋區黨部主任謝慶認、國民黨三重區黨部執行長羅大宇等。（編輯：戴光育）1140415