逃逸移工遇攔檢棄車襲警 台中警追進社區逮人

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（中央社記者郝雪卿台中19日電）台中市警察局第四分局日前發現，阮姓逃逸外籍移工騎乘已註銷車牌的機車，上前攔查時，阮男棄車逃逸還轉身襲警，更使出彈簧腿跳上路旁車頂後逃進社區，最後仍被警方逮獲。

第四分局大墩派出所今天表示，日前執行巡邏勤務，行經南屯區文心路與大墩十四街口時，發現阮男騎乘已註銷車牌的機車，於是上前攔查。

警方表示，阮男發現警察，立即棄車拔腿狂奔，當街上演警匪追逐戰。為逃避查緝，阮男甚至轉身對員警施以暴力攻擊，導致員警眼部紅腫、四肢擦挫傷。阮男身手矯健，接著躍上轎車車頂後跳進鄰近社區，最終遭支援警力合力壓制逮捕。

警方追查發現，24歲阮男是逃逸移工，為了能多賺點錢寄給家鄉的母親，四處打零工，近1年7個月時間都過著貓捉老鼠、躲躲藏藏的日子；這次阮男騎乘註銷車牌的機車，面對警察盤查，心虛地誤以為逃逸身分曝光，還提前向員警「預告」準備要跑了等語後棄車逃跑。

死命想逃的阮男，與緊追不捨的員警發生扭打，甚至以手指頭直戳員警眼睛，企圖阻擋追捕，並趁隙使出彈簧腿跳上路旁轎車車頂，縱身跳進鄰近社區內，最後仍被警方逮獲。

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警方表示，依妨害公務罪嫌移送台中地檢署偵辦，同時檢附相關事證轉送內政部移民署台中市專勤隊處置。

第四分局長陳祥麟表示，非法移工對國內社會治安易形成犯罪黑數，除加強查緝不法，並呼籲業主切勿雇用避免觸法；民眾若發現非法聘僱或媒介移工等違法情事，可向勞工局、內政部移民署檢舉。（編輯：郭諭儒）1140419