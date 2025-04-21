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前總統府諮議吳尚雨涉共諜案 北院下午開延押庭

2025/4/21 13:32
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（中央社記者林長順台北21日電）台北地檢署偵辦共諜案，審酌前總統府諮議吳尚雨的羈押期限將屆滿，其犯罪嫌疑重大，仍有勾串證與滅證之虞，有繼續羈押之必要，向法院聲請延長羈押。台北地方法院今天下午將召開延押庭。

民進黨嘉義縣黨部7日發布聲明，指吳尚雨遭中國情治單位吸收成為共諜，潛伏總統賴清德身邊，出賣台灣，黨部評議委員開會通過開除吳尚雨黨籍，已依程序報黨中央處分。

檢調調查，前民進黨黨工黃取榮曾在中國經商，疑似遭情治單位吸收，返台後探詢政治情資，涉嫌透過同為民進黨黨工的邱世元，分頭向包括在總統府的吳尚雨、外交部的何仁傑等人，刺探、蒐集包括總統與副總統參訪友邦的公務秘密。

檢調查出，黃男疑似將公務秘密等文書交付給中共情治單位，並交付數萬元不等金額給邱男、吳男、何男。

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台北地檢署2月間發動搜索，並約談黃男、邱男到案，訊後將黃男、邱男聲押禁見獲准。隨即再針對吳男發動搜索，訊後將吳男聲押禁見獲准。檢察官過濾扣案卷證，認為何男犯罪嫌疑重大，4月間針對何男展開搜索，訊後將何男聲押禁見獲准。

檢察官日前聲請延押邱世元、黃取榮，台北地方法院16日裁定2人自4月20日起延押2月，並禁止接見通信。（編輯：張銘坤）1140421

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