台中后里機車雙載下坡轉彎自撞護欄 1死1傷

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（中央社記者郝雪卿台中21日電）台中后里區昨天發生死亡車禍，警方今天表示，2名女子機車雙載沿永興路往西經下坡轉彎路段，自撞左側水泥護欄及反光標誌牌後倒地，駕駛陳女傷重不治、乘客林女受傷送醫。

台中市警察局大甲分局說明，昨天下午1時51分許，66歲陳姓女子騎機車載乘客67歲林姓女子，沿后里區永興路由東往西方向行駛，經過永興路公安幹13號電桿前下坡轉彎路段，自撞左側水泥護欄及反光標誌牌後，倒地受傷送醫急救。

警方表示，陳女頭部及身體多處受傷，現場經救護人員實施CPR及AED後，轉送衛福部豐原醫院急救後不治死亡；林姓乘客腿部骨折及身體多處受傷，經送豐原醫院開刀救治住院中，目前無生命危險。

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警方指出，員警依規定到場處置，駕駛人陳女酒精反應尚待檢察官核發鑑定許可書抽血鑑定中，現場周邊無相關影像可供調閱釐清案情，已派員訪查行經車輛行車紀錄器及詢問報案人，以釐清還原事故發生經過。

后里區永興路段坡度陡，沿途設置交通標誌提醒用路人，仍偶有交通事故發生，大甲分局統計，112年發生交通事故3件；113年發生交通事故5件；114年至今發生交通事故2件，分局將擇日邀集相關機關到現場會勘，研議交通工程改善作為。（編輯：郭諭儒）1140421