身障關懷協會理事長涉侵占3800萬 士院裁定羈押禁見

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（中央社記者謝幸恩台北22日電）身障關懷協會陳姓理事長等3人涉嫌侵占逾新台幣3800萬元協會款項，士檢昨天聲押禁見陳女等3人。士院認為，陳女等3人罪嫌重大，有勾串共犯之虞，今天上午裁定羈押禁見。

士林地方法院今天透過訊息表示，陳女等3人涉犯刑法行使偽造私文書、三人以上共同詐欺取財罪、公益侵占罪、洗錢防制法，犯罪嫌疑重大。

士院指出，依卷內資料，有事實足認陳女等3人有勾串共犯之虞，且有事實足認陳女等3人有反覆實施加重詐欺取財罪之虞，審酌陳女等3人所為惡性重大，且侵占的公益款項高達3800餘萬元，對社會危害嚴重。

士院表示，為利後續檢警偵查順利，且避免陳女等3人再犯，權衡司法權有效行使、公共利益及其人身自由的限制後，認為有羈押的必要，因此裁定陳女等3人自4月22日起羈押2個月，並禁止接見通信。

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士林地檢署今天發布新聞資料指出，社團法人中華民國身障關懷協會理事長陳女，以及2名蕭姓協會人員，自民國111年至今，涉嫌侵占協會款項而挪作己用；檢察官昨天指揮法務部調查局台北市調查處兵分4路搜索，並約談陳女等3人到案，已向法院聲押禁見獲准。

士檢表示，將秉持勿枉勿縱的態度，依法深入查明案情，以維護公共利益。（編輯：張銘坤）1140422