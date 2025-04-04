創世志工偷中獎發票侵占百萬獎金 遭判刑1年8月

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（中央社記者沈如峰基隆4日電）陳姓男子在民國107到109年擔任創世社會福利基金會志工時，偷走4000多張中獎發票，兌換或消費得款新台幣101萬餘元。基隆地方法院依侵占罪判有期徒刑1年8月，可上訴。

基隆地方法院判決書指出，陳男於107年7月至109年7月間，在財團法人創世社會福利基金會基隆分會擔任志工，負責將統一發票依尾數不同而分類、整理、核對是否中獎等相關業務。

陳男明知中獎的發票是基隆創世基金會用於各種公益社會活動，應交給基金會工作人員核對無誤後，由基金會秘書持中獎發票至指定金融機構兌換獎金，並將獎金存入創世基金會或附設機構的安養帳戶內。

判決指出，陳男在核對工作期間，趁他人不注意時，把中獎發票暗藏放入口袋，共侵占中獎發票4000多張，獎金金額共101萬5400元。陳男之後拿著發票在基隆市、新北市金山區、萬里區、宜蘭縣內的超商、加油站、飲食店等消費，或匯入其郵政帳號再提領。

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財政部北區國稅局之後發現陳男有異常大量統一發票中獎的情事，於109年間通知基隆創世基金會，事件才被揭發。陳男在接受檢方訊問時，坦承不諱。

審理法官指出，陳男利用社會大眾捐贈統一發票從事公益的善意，及對於公益團體會本於捐贈者初衷而將中獎款項善用於扶助弱勢的信賴，淪為一己私利，將中獎發票侵吞，非常不可取，判陳男有期徒刑1年8月，不法所得沒入。（編輯：李錫璋）1140404