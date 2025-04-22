工地灰濁廢水溢流愛河上游 環保局開罰

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（中央社記者洪學廣高雄22日電）高雄環保局獲報，仁武區愛河上游北屋排水道有灰色混濁廢水，經查是營建工地廢水溢流至排水溝，已依違反水污染防治法告發，將裁處新台幣3萬元至300萬元罰鍰。

高雄市政府環保局接獲民眾陳情，指稱仁武區愛河上游北屋排水道內有灰色混濁廢水排放情事，經稽查人員到場巡查監測，採取水樣檢驗水質pH值8.11，導電度888μS/cm，水溫28.8度。

環保局人員進一步向上游巡查，查獲一處營建工地營建廢水溢流至場外排水溝，已依違反水污染防治法第30條水污染管制區內污染水體規定告發，將裁處3萬元至300萬元罰鍰。

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經查，營建工地正進行連續壁工程施作，壁內泥水未經妥善收集處理，即逕自溢流至工地外，造成愛河上游北屋排水水體污染。

為維護愛河水體品質，環保局將持續針對周邊事業辦理稽巡查作業，同時呼籲業者勿以身試法非法排放污染，民眾若於河道發現非法排放或其他污染情形時，可撥打公害陳情專線（07-7317600）或1999，以維護環境水體水質。（編輯：吳素柔）1140422