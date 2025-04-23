宜蘭廟公騎車遭擦撞亡 涉肇逃駕駛稱不知撞到人

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（中央社記者王朝鈺宜蘭23日電）宜蘭市東嶽廟謝姓廟公昨天下午騎機車外出時，遭同向一輛小貨車擦撞傷重不治，小貨車駕駛邱姓男子肇事後並未留在現場，警方通知邱男說明，邱男稱不知有撞到人，詢後依法送辦。

警方調查，這起事故發生在昨天下午2時許，邱男（30歲）駕駛小貨車沿宜蘭縣宜蘭市舊城南路往火車站方向行駛，行經舊城南路與昇平街路口時，擦撞到右前方同向謝男（79歲）騎乘的機車，警消獲報到場立即將謝男送醫，經急救後宣告不治。

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邱男肇事後並未留在現場，經警方調閱路口監視器查明肇事車輛，昨天下午3時許通知邱男到案說明，邱男稱不知道有撞到人，經警方實施酒測後，邱男沒有酒精反應，詢後依肇事逃逸致人死傷等罪嫌送辦。

廟方指出，謝姓廟公在東嶽廟服務約4年，雖高齡79歲但做事認真盡責，事發地點距離東嶽廟約100餘公尺，不清楚謝姓廟公當時外出原因，發生這起事故廟方非常不捨，已協助通知家屬處理後事。（編輯：李錫璋）1140423