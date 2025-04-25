6旬婦網路結識多名外籍男子 警方及時阻詐保錢財

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（中央社記者盧太城台東縣25日電）台東縣關山鎮1名6旬婦女近2年陸續結識自稱機師、戰地醫生的多名外籍男子，其中1人向婦人借醫療費，婦人一度心軟，幸好匯款前詢問警方，才驚覺「網路情人」是騙子。

台東縣警察局關山分局崁頂派出所長徐金祥今天告訴中央社記者，住在關山鎮的1名60多歲婦女，近2年透過網路社群結識多名自稱機師、工程師、軍官及戰地醫生的外籍男子。

其中自稱「亞歷克斯」的以色列籍機師向婦人宣稱因槍傷住院，無法使用手機，因此透過「友人」代為操作手機聯繫，希望婦人匯款數萬元支付醫療費用，出院後還錢。

徐金祥說，婦人原本要去銀行匯款，但覺得還是先諮詢警方較好，於是前往派出所。他和值班同事陳奕樺聽完婦人敘述，立即識破是詐騙集團典型的「網路交友詐騙」，隨即協助婦人封鎖並刪除數名可疑帳號。

徐金祥說，他提醒婦人，「網路無真愛，愛情不會來得這麼突然，一切攏是假」，勿輕信網路上來路不明的戀情與金錢請求，婦人才驚覺「網路情人」是騙子。

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徐金祥說，詐騙手法不斷翻新，從早期的中獎通知、假借親友名義借錢，到如今以「網戀」為名的情感詐騙，皆讓人防不勝防。尤其針對中高齡族群，詐騙集團利用其渴望關懷的心理，營造浪漫氛圍後再一步步誘導匯款。警政署也設有「打詐儀錶板」專網，提供最新詐騙資訊。

根據打詐儀錶板資訊，台東3月受理88件詐騙案，被詐騙金額1089萬元，詐騙手法前5名為網路購物詐騙12件、假投資詐騙8件、盜用LINE帳號詐騙7件、假買家騙賣家詐騙7件、假交友詐騙6件；雖然假交友僅排第5，但被詐騙金額最多，總計新台幣512萬2000元。（編輯：張雅淨）1140425