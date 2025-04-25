屏東闖紅燈4個月奪2命152傷 警方專案取締違規

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（中央社記者李卉婷屏東縣25日電）屏東縣警察局統計今年1至4月20日間，有7成交通事故發生在路口，其中闖紅燈釀2人死亡、152人受傷，為提升路口交通安全，警方將於28日啟動闖紅燈專案取締。

屏東縣警局今天新聞稿表示，屏東縣近7成交通事故發生於路口，其中闖紅燈為主要肇因之一。統計今年1月至4月20日間，因闖紅燈導致交通事故共造成2人死亡、152人受傷，較去年同期受傷人數減少62人，但死亡人數增1人，顯示行為仍具高度風險與嚴重後果。

屏東縣警局指出，28日啟動闖紅燈專案取締，以提升路口交通安全。違者可依道路交通管理處罰條例開罰，闖紅燈將處以新台幣1800元至5400元罰鍰、紅燈右轉，則處600元至1800元不等罰鍰。

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另外，屏東近期發生多起車輛自撞交通事故。屏東縣警察局統計今年1至4月，共發生801件自撞事故，造成13人死亡、865人輕重傷；與去年同期相比，件數減少98件、死亡人數減少5人、受傷人數減少134人，整體雖有下降，但4月就發生4起死亡案件，仍不容忽視。

屏東縣警局指出，多數肇事原因疑與分心駕駛有關，上路前應確保身心狀態良好，若感到疲憊或精神不濟，應適時休息，過程中應避免飲食、操作手機或取用物品，以降低風險。（編輯：郭諭儒）1140425