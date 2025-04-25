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屏東女車內遭失風竊賊挾持幸掙脫 警逮人送辦

2025/4/25 17:31（4/25 17:53 更新）
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屏東縣政府警察局潮州分局表示，蕭姓女子24日於潮州鎮在車內遭行竊失風男子徒手挾持，幸當場掙脫、未受傷，警方當天在竹田鄉查緝犯嫌到案。（潮州分局提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年4月25日
屏東縣政府警察局潮州分局表示，蕭姓女子24日於潮州鎮在車內遭行竊失風男子徒手挾持，幸當場掙脫、未受傷，警方當天在竹田鄉查緝犯嫌到案。（潮州分局提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年4月25日
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（中央社記者黃郁菁屏東縣25日電）蕭姓女子在屏東縣潮州鎮1家商場購物後返回車上，遭車內行竊失風陳姓犯嫌徒手挾持，所幸蕭姓女子當場掙脫。警方當天逮人，依強制罪等送辦。

蕭姓女子在社群網站Threads寫下經過，下車買東西時僅駕駛座沒鎖，歹徒從駕駛座進入再爬到後座，她進店家到走出來僅約1到2分鐘。從沒想過會在車上被挾持，還好對方沒拿武器。

屏東縣政府警察局潮州分局偵查隊副隊長陳皇瑞今天接受媒體聯訪表示，昨天下午1時40分許接獲報案，蕭姓女子在車內遭行竊失風男子徒手挾持，所幸蕭姓女子當場掙脫、未受傷，犯嫌隨即徒步逃逸。

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陳皇瑞說，經調閱監視器，犯嫌事前在現場徘徊，發現車未上鎖後就潛入車內企圖行竊，但遇被害人返車，就以徒手控制。經比對影像特徵，警方迅速鎖定轄內陳姓治安顧慮人口，當天晚間6時35分在竹田鄉查緝到案。

潮州分局表示，全案將依中華民國刑法竊盜未遂、恐嚇及強制罪嫌函送台灣屏東地方檢察署偵辦，也呼籲民眾停車務必熄火、拔鑰並上鎖。（編輯：李明宗）1140425

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