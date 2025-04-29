國1彰化段小貨車碰撞後翻車 死者為科大越籍生

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化29日電）國道1號南下198公里彰化路段，今晨發生小貨車與聯結車碰撞車禍，小貨車碰撞後翻車，駕駛傷重不治，死者為在建國科大就讀的越南籍阮姓男子，校方指出，阮男昨天還有到校上課。

國道中山高速公路南下198公里彰化路段，今天清晨發生死亡車禍，1輛小貨車因不明原因停放在外側車道，疑遭後方聯結車撞上，小貨車於碰撞後翻覆在內側車道，駕駛阮男傷重送彰化秀傳醫院，經急救後宣告不治。

警方查出，死者為26歲的越南籍阮姓男子，目前在彰化建國科技大學就讀新南向專班機械科二年級。校方人員接受媒體聯訪時指出，阮男昨天還有到校上課，而阮男有合法工作證，也有小貨車駕照。

透過 Google News 追蹤中央社

校方說明，意外發生後，已通知家人，學校也會協助處理後事，目前死者遺體已安置在彰化市立殯儀館，彰化地方檢察署檢察官明天將前往殯儀館相驗，確認死因。

國道公路警察局第三警察大隊則指出，車禍發生的原因仍在調查中。（編輯：李錫璋）1140429