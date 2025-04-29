馬祖追藍眼淚民眾酒駕自摔起訴 安全追淚達人教撇步

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（中央社記者潘欣彤連江縣29日電）莒光張姓民眾18日晚間飲酒後趕往「觀淚」途中，駕車自摔，因酒測值高達0.69被檢方起訴；在地追淚達人則呼籲，於莒光海邊追淚須注意安全。

連江地方檢察署今天發布新聞稿指出，近日馬祖各海岸夜間常出現藍眼淚自然現象，張姓民眾為工人，18日晚間飲酒時，得知藍眼淚出現訊息，便騎機車趕往能觀淚的海邊，途中卻發生自摔；警方到場處理時，張男酒測值高達0.69，於19日移送連江地檢複訊。

連江地檢署今天依酒駕違反公共危險罪嫌，依法向連江地方法院聲請簡易判決。

在地「追淚達人」鄭智新今天對中央社記者說，莒光東莒島上觀淚點眾多，熱門處如猛澳、福正等，鄉公所均實施夜間關路燈，且海邊本就缺乏照明，民眾觀淚時可攜帶手電筒等簡易照明設備，但為避免影響他人，請勿開啟強光，且照射方向以照亮地面，方便步行為準。

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鄭智新認為，藍眼淚發生時間地點，與流水、潮汐、風向、地形等因素息息相關，每個點能觀測的時間約為90分鐘，但民眾較難自行尋找；除可透過民宿業者、地區群組掌握藍眼淚出現情報外，建議可找經驗豐富達人帶領，而追淚與拍照時，應禮讓旁人，共同維護安全觀淚環境。

連江地檢署則透過新聞稿呼籲，每年3至5月馬祖均湧入大量藍眼淚觀光人潮，若民眾為欣賞藍眼淚而貿然酒後駕車，為自己也為用路人帶來極大風險外，若查獲酒駕犯行，檢警絕不寬貸，以確保馬祖民眾交通安全。（編輯：陳仁華）1140429