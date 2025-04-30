鼓勵遠洋漁船急難救援 獎勵金最高每日24萬元

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（中央社記者汪淑芬台北30日電）農業部新修正「遠洋漁船協助海上急難事件救援及搜尋獎勵要點」，依不同漁船總噸位別、調高海上搜救期間的獎勵金額25%以上，每日獎勵金最高可達新台幣24萬元。

農業部漁業署今天發布新聞稿，新修正的「遠洋漁船協助海上急難事件救援及搜尋獎勵要點」，昨天生效，主要是因應遠洋漁船海上救援不易，盼照顧漁民及鼓勵漁船發揮海上互助精神。

漁業署說，遠洋漁船作業海域多為公海，距岸200浬以上，一旦發生海上急難事件，我國或鄰近案發漁船的沿岸國，往往難以提供即時救援，需鄰近的其他漁船就近前往協助，為獎勵漁船間發揮彼此互助精神，投入救援、搜尋、藥品運送、人員接駁或其他相關協助，修正獎勵要點，大幅提高獎勵金額，依漁船總噸位不同，獎勵金每日最高為24萬元。

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根據漁業署公布的獎勵要點，總噸位未滿100，獎勵金每日5萬元；總噸位100以上未滿200，獎勵金每日8萬元；總噸位200以上未滿500，獎勵金每日12萬元；總噸位500以上，獎勵金每日20萬元。但船員人數40人以上，獎勵金每日24萬元。

漁業署最後呼籲，漁船於海上航行或作業時，船員應全程穿著救生衣及遵守作業安全規範，如遇急難事件，立即通報漁業通訊電台或漁業署漁業監控中心，以利政府提供即時援助，確保人船安全。（編輯：林恕暉）1140430