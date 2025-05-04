桃園工廠大火竄黑煙 現場存放油品搶救中

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（中央社記者吳睿騏桃園4日電）桃園市蘆竹區一處工廠今天發生火警並不斷竄出濃煙，消防局說，現場存放棕櫚油等植物油約100公噸，無人受困受傷持續搶救。火場鄰近桃機，機場公司表示不影響班機起降。

桃園市政府消防局表示，上午9時13分接獲報案，在蘆竹區一處工廠發生火警，消防局立即派出消防人員、消防車及救護車前往搶救，現場為地上1層的鐵皮結構建築物，起火層在第1層，初步了解，現場存放棕櫚油等植物油約100公噸，目前無人受困、受傷，至於財物損失及起火原因有待後續調查。

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由於現場冒出的濃煙不斷飄向桃園國際機場，機場內可清楚看見大量濃煙，桃園國際機場公司表示，火災並未影響班機起降，旅客無需擔心。

桃園市政府環保局也在臉書粉絲頁通報，經模擬事故現場風向為東北風，下風處可能產生異味，可能受影響區域包括大園區的埔心里、竹圍里、菓林里，以及蘆竹區的坑口里，提醒下風處的民眾盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出，如需外出，請戴好口罩，敏感族群注意防護。（編輯：蕭博文）1140504