台中消防分析工廠火警 近3年作業區電氣因素最多

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（中央社記者蘇木春台中29日電）台中市消防局今天表示，經分析近3年工廠火災態樣，發現以作業區電氣因素起火占比最高，提醒員工離開廠房時，應檢視機械設備及用電情形，落實防火管理，以降低火災風險。

台中市消防局發布新聞稿表示，藉由分析台中近3年（民國111至113年）合計140件工廠火災起火處、起火原因及產業型態，了解火災可能態樣，盼有助提升工廠安全管理意識，保障消防救災安全。

消防局發現，起火處以作業區最多，計75件，其次依序為倉庫及辦公室。起火原因以電氣因素最多，計72件，其次依序為菸蒂及遺留火種、機械設備。

產業類別以製造業最多，計76件，其次依序為機械設備、汽車修配及科技公司。值得注意的是，近3年140件工廠火災當中，至少20件為住宅式工廠（廠住合一型態），占比14.3%。

消防局局長孫福佑說明，工廠火災起火處以作業區占比最高，起火原因以電氣因素占比最高，因此提醒當員工離開廠房時，應檢視機械設備及用電情形，若於無人留守情形下，應關閉機械設備開關，同時定期保養、維護。

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孫福佑提到，住宅式工廠（廠住合一）居住區域通常設在2樓以上、夾層或角落處，且缺乏完整區劃，當發生火災時不易逃生，因此應設有2處以上不同方向獨立逃生出口，並保持通道暢通。

消防局呼籲，工廠負責人及員工，務必落實防火管理工作，確保消防設備完備並定期維護，建立完善的應變計畫與逃生路線，以降低火災危害風險。（編輯：郭諭儒）1140329