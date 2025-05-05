苗栗罷團志工宣傳車遭砸 警逮涉案男子偵辦

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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣5日電）苗栗縣罷免團體「苗栗國罷免立委連線」志工宣傳車今天在苑裡鎮遭砸車，所幸未造成人員受傷，警方獲報循線逮捕涉案嫌疑人，依法偵辦。

推動苗栗第1選區無黨籍立委陳超明及第2選區國民黨籍立委邱鎮軍罷免案的公民團體「苗栗國罷免立委連線」指出，有志工的宣傳車停放在路邊遭砸，車輛多處玻璃破裂，譴責暴力。

車主接受媒體聯訪表示，今天上午因擺設臨時連署站，上午8時許將車輛暫停路邊，11時接到朋友來電通知後，趕往現場查看發現車輛遭砸，直呼「嚇到了，沒想到光天化日的大馬路旁居然車子會被砸」。

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苗栗縣警察局通霄分局表示，民眾報案指上午10時20多分，有1名騎機車男子在苑裡鎮新興路和信義路口，涉嫌持木棍砸毀停放路旁罷免團體的藍色車輛，犯案後騎車逃逸。

警方指出，經調閱監視器循線找到涉案人38歲邱姓男子，邱男供稱，大罷免就是挑起戰爭的行為，因內心不滿，所以砸車洩憤。訊後將依違反公職人員選舉罷免法、刑法恐嚇及毀損等罪移送苗栗地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1140505