南投警涉包庇養生館女老闆 二審改判5年2月

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（中央社記者蘇木春台中7日電）時任南投派出所巡佐的劉東貴，涉包庇經營性交易養生館袁女，以手機洩密臨檢資訊，一審被依圖利罪判刑5年4月，經上訴台中高分院；今天二審改判5年2月，其餘部分駁回，可上訴。

依據檢方的起訴書指出，劉東貴自民國109年9月起至111年9月間止，陸續擔任南投縣警察局南投分局南投派出所巡佐、名間分駐所巡佐兼副所長。

劉東貴與袁女因交通事故案件熟識，2人有感情上的曖昧關係，劉東貴為使袁女經營的「養生館」容留女子性交易免遭查緝裁罰，於任職期間透過LINE通訊軟體，傳送警局預定執行擴大臨檢等消息共11次予袁女。

另外，劉東貴因袁女欲得知2名友人有無入監資料，利用警員身分登入系統查詢，再以LINE傳送訊息告知袁女查詢結果。

劉東貴並收受袁女申辦門號及市價約新台幣7990元手機，且由袁女帳戶扣款負擔手機通信費，後來又收受袁女交付市價5490元的平板電腦使用。

警方於111年9月間搜索袁女的養生館，扣得袁女手機有暱稱「小花朵」傳來的臨檢訊息，因此循線查出劉東貴涉案，案經南投地檢署偵辦後，起訴劉東貴與袁女。

南投地院一審審理後，依公務員對主管事務圖利罪，判劉東貴徒刑5年4月，褫奪公權3年，又犯非法利用個人資料罪處6月；袁女犯非法利用個人資料罪處5月，行賄部分無罪。

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案經上訴台灣高等法院台中分院審理後，合議庭認為，劉東貴身為警察，卻包庇袁女經營色情行業，使袁女獲有免遭查緝裁罰的不法利益，有辱公務員應有公正形象。

合議庭審酌劉東貴犯後態度、審理中自陳學經歷及家庭、經濟狀況等一切情狀後，台中高分院今天宣判，劉東貴犯公務員對主管事務圖利罪部分，改判有期徒刑5年2月，並宣告褫奪公權3年。其餘上訴部分，認定原審判決妥適，均駁回，全案可上訴。（編輯：吳素柔）1140507