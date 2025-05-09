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調查官余正煌涉吸金 另涉洩密恐嚇70萬元交保

2025/5/9 08:44（5/9 09:15 更新）
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台北地檢署偵辦調查官余正煌（右）涉違反銀行法案，另查出嘉義市警察局2名員警涉洩漏個資。北檢8日指揮警調兵分多路搜索，並約談余正煌等6人說明，8日晚間移送北檢複訊。中央社記者林長順攝 114年5月8日
台北地檢署偵辦調查官余正煌（右）涉違反銀行法案，另查出嘉義市警察局2名員警涉洩漏個資。北檢8日指揮警調兵分多路搜索，並約談余正煌等6人說明，8日晚間移送北檢複訊。中央社記者林長順攝 114年5月8日
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（中央社記者謝幸恩台北9日電）北檢偵辦調查官余正煌涉違銀行法案，另查出嘉義市刑大2名員警涉洩漏個資給幫派分子，昨天再發動搜索約談。檢方複訊後今天清晨諭令余正煌加保新台幣20萬元，共計70萬元交保。

另外，同案被告嘉義市警察局刑警大隊林姓偵查佐，以10萬元交保；謝姓員警無保請回；傅姓幫派分子50萬元交保並限制住居、出境、出海。

至於第1波偵查行動獲交保的被告，陳姓幫派分子先前以30萬元交保並限制住居、出境、出海，另加保20萬元，共計50萬元交保；侯姓軍官先前以10萬元交保並限制住居、出境、出海，另加保15萬元，共計25萬元交保並責付長官。

台北地檢署偵辦某起投資債券案，查出余正煌涉案，今年2月間指揮法務部調查局台北市調查處展開第1波搜索，並約談余正煌與陳姓幫派分子、侯姓軍官等5人。檢察官複訊後，諭令余正煌新台幣50萬元交保，陳、侯等人也獲交保。

檢調過濾扣案事證，發現嘉義市警察局刑事警察大隊林姓偵查佐、謝姓員警涉嫌違法查詢、洩漏個資給陳男與余正煌；陳男則另交付逾100萬元給傅姓幫派分子暴力討債。

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北檢昨天指揮台北市調查處、警政署督察室、嘉義市警察局及台北市警察局大安分局等單位，搜索林男、謝男的辦公處所等地，並約談與傳喚林、謝、傅、余、陳、侯等6人到案，全案朝個人資料保護法、刑法恐嚇取財、洩密等罪偵辦。

余正煌曾涉前新竹市長林智堅台大論文爭議，因台大認定林智堅與余正煌論文內容高度重疊，而余正煌論文早半年完成，且林智堅無法提出反證，台大撤銷其碩士學位，之後雙方有多起刑、民事訴訟，因雙方達成和解，風波落幕。（編輯：方沛清）1140509

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