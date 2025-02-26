調查官余正煌涉違銀行法 調查局：開考績會從嚴議處

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（中央社記者謝幸恩台北26日電）台北地檢署偵辦某起投資債券案，查出調查官余正煌涉案，昨天發起偵查行動，檢察官訊後諭令余正煌50萬元交保。調查局今天表示，勿枉勿縱、絕不護短，將召開考績會從嚴議處。

法務部調查局新聞稿指出，關於調查局新竹市調查站調查官余正煌疑涉不法等案件，自調查局接獲案件進行調查後，旋即主動報請台北地檢署指揮偵辦。

調查局指出，秉持主動釐清事實、勿枉勿縱、絕不護短的態度，全力配合檢察官執行各項偵查作為，並將於近期召開臨時考績委員會，從嚴議處。

調查局再次重申，調查人員應潔身自愛，不得利用職務機會濫用職權，如有涉及不法，一定查辦到底，嚴予究責，絕不寬貸。

檢調獲報，指時任證券營業員的主嫌陳姓男子，於民國109年起涉嫌以投資債券為由，向數名不特定人士招攬投資，投資人包括余正煌、余正煌的友人陳姓男子，及現為軍職人員的侯姓男子及其妻子顏姓女子。

據了解，由於主嫌陳男無法拿給投資人紅利，投資人曾向其提出刑、民事告訴，另有投資人向檢調檢舉，余正煌疑似為拿回投資款項，涉嫌利用職權查詢個資，涉嫌違反個人資料保護法。

北檢昨天指揮法務部調查局台北市調查處執行搜索，並約談包括余正煌等5名被告到案。檢察官複訊後，諭令余正煌新台幣50萬元交保，陳男30萬元交保，侯男、顏女均10萬元交保。另外，主嫌陳男則限制住居、出境、出海。

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至於聯合報報導指出，余正煌等人疑似招攬親友投資，因無法出金而遭控吸金達5000萬多元。對此，北檢表示，不證實，全案持續朝違反銀行法、個資法等方向偵辦中。

余正煌曾涉前新竹市長林智堅台灣大學論文爭議，因台大認定林智堅與余正煌論文內容高度重疊，而余正煌論文早半年完成，且林智堅無法提出反證，台大撤銷林智堅碩士學位，之後雙方有多起刑、民事訴訟，因雙方達成和解，風波落幕。（編輯：李錫璋）1140226