馬祖2漁船涉走私大陸牡蠣 連江地檢起訴3人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國連江縣12日電）連江地檢署指揮海巡署偵辦2漁船自南竿鄉福澳港出海與大陸漁船併靠走私牡蠣案件，經檢方日前偵結後對3人提起公訴。

連江地檢署發布新聞稿表示，近來有媒體報導馬祖地區牡蠣疑似有洗產地情事，地檢署對此極為重視，強調國境走私行為不僅衝擊國內農漁業經濟，更可能引發食品安全等重大公共風險。

檢方指揮海巡署偵防分署連江查緝隊偵辦，查獲陳姓男子於112年4月29日，以及另2名陳姓被告於112年5月27日，分別涉嫌走私牡蠣1110公斤及5062公斤案件。

透過 Google News 追蹤中央社

經查，這2艘漁船從南竿鄉福澳港出海，到牡蠣養殖區附近後，與不知名大陸漁船併靠走私牡蠣，檢方5月9日偵查終結並依違反懲治走私條例規定，對涉案3人提起公訴。

檢方表示，被告等人雖均辯稱查獲牡蠣是自養殖區拿取，然被告等人航跡紀錄均未有進入養殖區情事，且有與大陸船隻併靠軌跡。查獲扣案牡蠣每袋均統一為10公斤重，與養殖情形迥然不同，且又於被告手機內查得異常勾串聯絡紀錄，其等辯詞顯不可採，建請法院從重予以量刑。（編輯：李錫璋）1140512