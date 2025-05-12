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馬祖2漁船涉走私大陸牡蠣 連江地檢起訴3人

2025/5/12 17:38（5/12 17:51 更新）
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連江地檢署指揮海巡署偵辦馬祖漁船涉與中國漁船併靠走私牡蠣案件，日前偵結並對涉案人提起公訴，建請法院從重予以量刑。圖為海巡人員查獲漁船涉走私大量牡蠣。（檢方提供）中央社記者王鴻國傳真 114年5月12日
連江地檢署指揮海巡署偵辦馬祖漁船涉與中國漁船併靠走私牡蠣案件，日前偵結並對涉案人提起公訴，建請法院從重予以量刑。圖為海巡人員查獲漁船涉走私大量牡蠣。（檢方提供）中央社記者王鴻國傳真 114年5月12日
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（中央社記者王鴻國連江縣12日電）連江地檢署指揮海巡署偵辦2漁船自南竿鄉福澳港出海與大陸漁船併靠走私牡蠣案件，經檢方日前偵結後對3人提起公訴。

連江地檢署發布新聞稿表示，近來有媒體報導馬祖地區牡蠣疑似有洗產地情事，地檢署對此極為重視，強調國境走私行為不僅衝擊國內農漁業經濟，更可能引發食品安全等重大公共風險。

檢方指揮海巡署偵防分署連江查緝隊偵辦，查獲陳姓男子於112年4月29日，以及另2名陳姓被告於112年5月27日，分別涉嫌走私牡蠣1110公斤及5062公斤案件。

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經查，這2艘漁船從南竿鄉福澳港出海，到牡蠣養殖區附近後，與不知名大陸漁船併靠走私牡蠣，檢方5月9日偵查終結並依違反懲治走私條例規定，對涉案3人提起公訴。

檢方表示，被告等人雖均辯稱查獲牡蠣是自養殖區拿取，然被告等人航跡紀錄均未有進入養殖區情事，且有與大陸船隻併靠軌跡。查獲扣案牡蠣每袋均統一為10公斤重，與養殖情形迥然不同，且又於被告手機內查得異常勾串聯絡紀錄，其等辯詞顯不可採，建請法院從重予以量刑。（編輯：李錫璋）1140512

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