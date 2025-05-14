涉以職工福利金裝潢自宅 國泰航空工會前理事長遭訴

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（中央社記者劉世怡台北14日電）國泰航空台灣分公司產業工會前任姓理事長擔任福委會主委時，涉安排名下住宅做為員工休閒會館，以職工福利金裝潢並購置車輛，不法獲利1061萬元，北檢今天依背信罪嫌起訴。

台北地檢署起訴書指出，香港商國泰航空台灣分公司址設台北巿松山區，職工福利委員會（福委會）共13名委員，時任任姓產業工會理事長受推選為福委會主委。

起訴指出，任男未向員工徵詢或討論，於民國104年12月23日，以勞工代表多數優勢通過決議，將租用場地作為員工休閒會館，當時職工福利金為新台幣1810萬多元。

福委會105年4月間決議，已選定員工休閒會館地點並準備裝潢；任男卻對福委會成員隱瞞選定地點，其實是他位於新北市淡水的私宅。

福委會陸續決議通過裝潢費用，購置冷氣、吧台等設備，將任男原為毛坯屋的私宅裝潢得美輪美奐，無視本案房屋在淡水，與職員工作地點台北市距離甚遠，且任男持續隱瞞他是房屋所有權人，並將房屋部分空間作為工會辦公室並且收租。

福委會106年1月間決議，為接送員工往返捷運站至休閒會館，編列250萬元購車費用；任男以245萬元購車並登記自己名下，據為己有。

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檢方指出，任男損害國泰航空員工的利益，使自己所有的不動產獲得高價值的裝潢、設備及租金收益，以及獲得1車。

案經多名員工提告，北檢兩度不起訴，但高檢署一再發回續查，北檢第三度偵查後，今天認定任男行為構成背信罪，不法獲利包含裝潢款721萬1514元、租金94萬8000元以及購車款245萬元，總金額接近1061萬元。（編輯：蕭博文）1140514