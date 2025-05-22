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北市警4月破獲93詐團 偕虛擬通貨公會聯防打詐

2025/5/22 16:42（5/22 17:11 更新）
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台北市警察局22日舉行記者會，公布4月打詐儀錶板統計數據，共查獲詐欺集團93團、908人，查扣不法所得新台幣2.3億餘元、攔阻2.7億餘元，均占全國之冠。（台北市警察局提供）中央社記者黃麗芸傳真 114年5月22日
台北市警察局22日舉行記者會，公布4月打詐儀錶板統計數據，共查獲詐欺集團93團、908人，查扣不法所得新台幣2.3億餘元、攔阻2.7億餘元，均占全國之冠。（台北市警察局提供）中央社記者黃麗芸傳真 114年5月22日
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（中央社記者黃麗芸台北22日電）台北市警察局今天公布4月打詐儀錶板統計數據，共查獲詐欺集團93團、908人，查扣不法所得2.3億餘元、攔阻2.7億餘元，為全國之冠，並偕虛擬通貨商業同業公會等單位聯防打詐。

市警局今天舉行「到府幣商就是騙 謹慎查證才安全」打詐儀錶板記者會，局長李西河致詞表示，詐騙手法日新月異，從假投資、假交友到假檢警手法都層出不窮，提醒民眾切勿輕信網路投資群組、陌生投資邀約；只要聽到「派員面交投資現金」，絕對是詐騙。

李西河指出，根據打詐儀錶板最新統計資料顯示，北市今年4月共計查獲詐欺集團93團、908人，且查扣不法所得為新台幣2億3867萬餘元、攔阻金額2億7082萬餘元，均佔全國之冠。

市警局刑事警察大隊大隊長盧俊宏分析，今年4月打詐儀錶板前三大詐騙手法，依序為「假投資、網購詐騙、假買家騙賣家」，其中又以假投資詐騙造成的財損最高。

同時，與金融機構合作攔阻，今年1至4月成功攔阻691件、9億212萬餘元；其中民眾遭詐臨櫃提（匯）款單筆百萬以上次數最多的，分別是台北富邦、中國信託及國泰世華銀行。

受害者林女也現身說法，她說，自去年6月間起，遭詐騙集團誘騙投資虛擬貨幣3次、假中獎詐騙1次，共計損失88萬元。

中華民國虛擬通貨商業同業公會代表陳立民表示，投資虛擬資產必須透過正常管道，提供虛擬資產服務業者必須完成洗錢防制登記，才能提供或從事虛擬資產服務，且正常的虛擬貨幣投資是不會派員到府收款。

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陳立民說，目前虛擬通貨商業同業公會與司法警察機關及銀行業者，建立虛擬貨幣業者共同打擊及聯合防堵詐欺活動機制，三方相互通報並管控異常帳號，形成一道聯防防詐鐵三角，以嚇阻不法詐騙分子不當利用虛擬資產服務進行詐騙及洗錢。

市警局呼籲，只要宣稱「高獲利、低風險」、「穩賺不賠」、「到府收款、到府幣商」等話術，就是詐騙。民眾若有疑慮，可前往金管會官網查詢已合法登記幣商名單，或撥打165反詐騙專線諮詢，也可前往鄰近派出所詢問或報案，以確認其合法性。（編輯：張銘坤）1140522

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