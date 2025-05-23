稱台中知名糕餅店蛋黃酥有小強 女網友獲不起訴

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（中央社記者林長順台北23日電）一名女網友在臉書貼文表示長輩在台中不二糕餅店的蛋黃酥發現蟑螂，糕餅店提告涉誹謗等罪。台北地檢署偵辦後發現，女網友因母親食用蛋黃酥時看到蟑螂才貼文，且言論內容攸關食安，予不起訴處分。

一名女網友去年9月間在臉書（Facebook）社團貼出圖文表示，「帶了一盒知名排隊名店不二糕餅的蛋黃酥，長輩吃到一半感覺怪怪的，一看之下，整個人都嚇壞了，裡面竟然吃到蟑螂，而且只剩一半蟑螂身體」、「怎麼食安控管這麼糟糕啊？真是嚇死人了」等語。貼文引發網友議論。

台中市食安處因此派員前往糕餅店作業場所稽查，結果尚符規定，作業區環境未發現病媒或其蹤跡，另隨機抽查檢視蛋黃酥中也未發現異物或蟲體，已輔導業者落實成品確認品質程序，實施有效病媒防治措施。

不二糕餅店黃姓負責人認為，女網友以貶損糕餅店商譽的不實內容，且以散布流言的方式，損害糕餅店信用，到台中地檢署提告女網友涉犯刑法以文字為誹謗及以網際網路散布流言損害他人信用等罪嫌。由於女網友家住台北市文山區，中檢移轉北檢偵辦。

檢察官傳喚女網友及胞姊、母親，釐清整件事情的過程，查出女網友的姊姊去年9月11日獲贈一盒共6顆的不二糕餅蛋黃酥，拿出4顆在家裡吃掉後，帶了剩下2顆連同盒子到女網友及父母家裡，將其中一顆蛋黃酥以刀劃開放入微波爐微波後拿給母親吃，女網友的母親發現有蟑螂。

女網友的姊姊隨後拍照並將始末以LINE訊息告知妹妹，女網友當天晚上才在臉書上貼文。女網友將她與姊姊的LINE對話截圖、不二糕餅蛋黃酥交易明細截圖交給檢察官。

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北檢指出，根據女網友貼文中所附照片，確實可以看到形狀乾扁的半截蟑螂，加上女網友提供的截圖，可見女網友的確因為母親食用胞姊友人致贈的不二糕餅蛋黃酥時，發現其中有蟑螂殘骸，才在臉書貼文，並無誹謗的主觀犯意。

北檢認為，女網友的貼文是與食品安全有關的事情，與公益相關，並未逾越合理評論原則的範疇，沒有成立誹謗罪的可能。此外，女網友此舉當有利於健全市場競爭秩序，不屬於流言，並非刑法妨害信用罪的構成要件，因此將女網友不起訴處分。（編輯：李亨山）1140523