民進黨北市黨部主委張茂楠LINE被盜 警受理偵辦

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（中央社記者黃麗芸台北26日電）民進黨台北市黨部主委張茂楠今天說，進行網路投票導致LINE帳號遭駭客盜用，已緊急到警局報案。警方表示，全案依規定受理，並呼籲民眾收到不明連結的訊息，應提高警覺。

張茂楠辦公室與張茂楠女兒民進黨北市議員張文潔，今天凌晨都透過群組發文，表示張茂楠的LINE帳號被駭客入侵盜用，所有以張茂楠的名義要求借款或匯款，都是假信息，請不要相信。

此外，張茂楠昨天深夜也到警局報案，但多次嘗試重新登入帳號都失敗，決定先行返家，於今天上午再度到台北市警察局松山分局報案。

張茂楠接受媒體聯訪時表示，昨晚9時許收到LINE群組訊息，友人聲稱小孩參加繪畫比賽，請他幫忙網路投票，當時不疑有他點選連結投票，系統跳出訊息要求他填寫手機、LINE密碼和驗證碼，也都依序完成送出。

他說，完成網路投票後，返家沿途又一直收到友人訊息詢問是否完成投票，於是到家又再次幫忙投票，不料沒隔多久就收到對方傳文字簡訊稱帳號被駭客入侵並已到警局報案，自己這時才警覺可能遭詐騙。

張茂楠表示，為避免他人受害，立即就到警局處理，不料詐騙集團今天凌晨就立即以其個資名義，對他人發出好友邀請。

他說，此案除交由警方協助，也請親友立即對外告知帳號被入侵、盜用，請大家提高警覺勿受騙，所幸迄今無人上當受騙。

張茂楠表示，要利用此機會勇敢站出來，他認為詐騙無孔不入、如此猖獗，呼籲民眾遇到的第一時間應至警局報案和請求協助，並建立更強防詐知識，也支持行政院打詐，並期許善心不要被詐騙集團利用。

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媒體追問是否有黨務資訊外流疑慮。張茂楠說，處理黨務都使用電話，相當少使用LINE，目前已透過LINE公司協助取回個人帳號。

警方表示，詐騙集團利用民眾對親友私訊信任度較高，藉此騙取他人帳號及錢財，呼籲民眾收到帶有不明連結的訊息，應提高警覺，切記不要點擊不明連結，也不要依指示提供帳號、密碼、手機驗證碼或其他個人資料；如果對方在訊息中要求錢財，應確實查證是否為本人。（編輯：蕭博文）1140526