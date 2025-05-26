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嘉義封裝廠工安意外 台積電：已自主停工調查原因

2025/5/26 16:56（5/26 17:06 更新）
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台積電嘉義科學園區興建中的先進封裝廠26日發生工安意外，1名男工人遭掉落變電箱砸中，送醫急救仍宣告不治。圖為興建中的廠區。（民眾提供）中央社記者黃國芳傳真 114年5月26日
台積電嘉義科學園區興建中的先進封裝廠26日發生工安意外，1名男工人遭掉落變電箱砸中，送醫急救仍宣告不治。圖為興建中的廠區。（民眾提供）中央社記者黃國芳傳真 114年5月26日
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（中央社記者張建中新竹26日電）台積電嘉義廠區工地今天發生工安意外事故，1名承攬人員經送醫搶救後宣告不治。台積電表示，相關工程目前已自主停工，釐清調查事故原因。

台積電嘉義先進封裝廠工地今天上午傳出1名吊車吊掛指揮手遭電盤砸中的事外事故。台積電指出，工區相關人員第一時間於現場進行急救，並立即由駐廠救護車送醫救治，同時聯繫家屬，該員不幸於搶救後宣告不治。

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台積電表示，目前工地為交付承攬範圍，相關工程已先自主停工，以待進一步釐清調查事故原因，台積電全力配合調查，並協助下包商處理後續事宜。

台積電規劃在嘉義建置CoWoS先進封裝廠，第1座廠預計2028年量產，可創造3000個就業機會，嘉義園區為南科管理局轄下園區。（編輯：潘羿菁）1140526

#工安
#台積電
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台積電嘉科廠區工安意外 1工人遭變電箱砸中不治
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