繼承人無法繳清遺產稅 45張中和紡織股票遭拍賣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化27日電）法務部行政執行署彰化分署6月3日拍賣會，將拍賣未上市的45張中和紡織股份有限公司股票，彰化分署說，中和紡織資本額超過新台幣5億元，由於繼承人無法繳清遺產稅才拍賣股票。

彰化分署今天發布新聞稿說，中和紡織由新光集團創辦人吳火獅及前台北市長吳三連等創立，而彰化分署秘書室主任陳亮才接受媒體聯訪表示，其中1名中和紡織創辦人去世後，繼承人無法繳清近億元遺產稅，委任律師交出45張股票，每張1萬股，希望以拍賣價金抵償欠稅。以股票面額每股10元計算，股票面額總價450萬元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

彰化分署表示，拍賣有訂底價但不公開，投標人須繳納100萬元即期本行支票當保證金，3日上午10時開始舉牌喊價，出價最高且超過底價者就可成為中和紡織股東。

除股票，彰化分署說，拍賣會物件還有南投縣草屯鎮3筆山坡地及多筆位在彰化縣彰化市、埔心與南投市等土地。（編輯：李明宗）1140527