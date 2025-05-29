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何壽川涉放貸三寶案二審有罪上訴 最高法院發回更審

2025/5/29 11:37（5/29 12:43 更新）
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圖為永豐金控前董事長何壽川。（中央社檔案照片）
圖為永豐金控前董事長何壽川。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝幸恩台北29日電）永豐金控前董事長何壽川等人被控違法放貸給三寶集團等案，二審依違反證券交易法判處何壽川有期徒刑8年8月，經上訴，昨天最高法院撤銷原判決，發回高院更審。

最高法院今天表示，何壽川與李俊傑期約的部分不法利益，約定日後1788大樓出售時，才執行有關利潤分配事宜，原審未說明如何認定預期不法利益的事實及金額，此部分有判決理由不完備的違誤。

最高法院也說，原審認定永豐銀行不是上市公司，但依卷證顯示永豐銀行是公開發行上市公司，因此何壽川是否另犯銀行法的特別背信罪，此部分有調查未盡的違誤，因此撤銷何壽川等人的有罪判決，發回台灣高等法院更審。

全案源於，民國95年間，何壽川在三寶集團負責人李俊傑介紹下，利用境外個人資金，與李俊傑、美商美林證券等共同投資位於中國上海的1788大樓建案。

99年12月間，美林證券退出投資，李俊傑欲收購其股權但資金不足，於是向何壽川求助。何壽川涉嫌指示安排永豐金租賃公司、永豐餘投資控股公司、元太科技股份公司提供資金填補資金缺口，並將這些資金列為個人出資，以分配1788大樓出售的利潤。

一審台北地方法院依證交法的加重特別背信罪，判處何壽川有期徒刑8年6月。案經上訴，二審由台灣高等法院審理。

二審指出，何壽川等人共同使永豐餘投控公司、元太公司暨子公司，於100年度第1季合併財務報告中的「現金或銀行存款科目」各減少850萬美元，並虛增「預付款」科目各850萬美元，另犯財報不實罪。

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二審改判處何壽川有期徒刑8年8月；時任永豐餘投控公司負責人邱秀瑩判刑4年10月；時任元太科技董事長劉思誠3年5月；時任永豐餘土地開發部經理張金榜4年6月；時任永豐餘法務主管詹舜翔4年；時任三寶建設財務主管王玉玲判刑3年7月及可易科罰金的5月徒刑。

另外，本案有多名被告被判緩刑或可易科罰金刑，時任永豐金租賃公司董事長游國治等多名被告，於二審維持無罪判決。何壽川等6名有罪被告上訴三審，最高法院昨天撤銷有罪部分的判決，發回更審。（編輯：方沛清）1140529

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何壽川涉三寶放貸案 北院判賠永豐金控1000萬元
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