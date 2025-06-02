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高雄岡山區污水埋管施工 汽車不慎跌入坑無傷亡

2025/6/2 15:41（6/2 16:11 更新）
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高雄市政府水利局在岡山區進行污水下水道埋管工程，62歲蘇姓男子2日欲進入工區旁保養廠保養車子，請義交人員開放封閉道路的臨時交維設施，讓車輛得以駛入，過程中蘇男車輛不慎掉入管溝。（高雄市政府警察局岡山分局提供）中央社記者張已亷傳真 114年6月2日
高雄市政府水利局在岡山區進行污水下水道埋管工程，62歲蘇姓男子2日欲進入工區旁保養廠保養車子，請義交人員開放封閉道路的臨時交維設施，讓車輛得以駛入，過程中蘇男車輛不慎掉入管溝。（高雄市政府警察局岡山分局提供）中央社記者張已亷傳真 114年6月2日
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（中央社記者張已亷、蔡孟妤高雄2日電）高雄市水利局在岡山區進行污水下水道埋管工程，人員今天因等待灌漿，打開臨時覆蓋管溝鐵板，一名蘇姓汽車駕駛卻連人帶車跌進深約1.5公尺坑洞，幸無傷亡，意外原因待釐清。

高雄市政府水利局表示，該處為「岡山橋頭污水區（岡山區）第二期第一標工程」，在岡山區竹圍中街66號進行巷道連接管線埋設與開挖工程，因現場已完成埋設連接管，在等待混凝土車進入澆置管溝，人員才打開臨時覆蓋管溝的鐵板。

水利局指出，上午11時17分許有民眾表示車輛要進入工區旁保養廠保養車子，請義交人員開放封閉道路的臨時交維設施，讓車輛得以駛入，過程中民眾車輛不慎掉入管溝。

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高雄市政府警察局岡山分局說明，中午接獲民眾報案，指一部汽車陷入坑洞意外，經派員到場瞭解，該處工程因道路施工要灌漿，施工單位將鐵板移開，已設置警示封路，但62歲蘇男仍駕車誤闖，不慎陷入約1.5公尺深坑洞。

警方表示，蘇男經檢測沒有酒駕，現場事故車輛已排除，意外詳細原因仍待相關工程單位進一步調查釐清。（編輯：謝雅竹）1140602

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