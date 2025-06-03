男騎車夜闖國道蛇行 公共危險罪送辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭維真彰化3日電）1名男子於今天凌晨在國道1號南向員林路段騎機車蛇行，且未戴安全帽，險象環生，國道警察獲報到場時，男子已將機車停於外側路肩，警方將依法舉發交通違規並依公共危險罪偵辦。

國道公路警察局第三公路警察大隊凌晨1時50分接獲通報，有1名機車騎士行駛國道1號南向員林路段，除未戴安全帽，還忽快忽慢，蛇行於車道間；警方於南向213公里處發現67歲石姓男子所騎乘機車，石男稱要返家才騎上國道。

許多汽車駕駛當時行經此路段，看見有機車在國道上蛇行，紛紛閃雙黃燈提醒後方車輛注意。有民眾將畫面上傳網路，引發熱議，拍攝民眾一開始看到機車，還疑惑問同車駕駛這裡是否為高速公路。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

第三公路警察大隊表示，針對石男行為，除依法舉發交通違規外，並會依公共危險罪偵辦。

國道警察呼籲，用路人應注意高速公路匝道入口相關指示及禁制標誌，依據道路交通管理處罰條例，機車誤闖國道高速公路可處駕駛人新台幣3000元以上、6000元以下罰鍰；在高速公路以其他危險方式駕車，可處駕駛人6000元以上、3萬6000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛及吊扣牌照6個月。（編輯：謝雅竹）1140603