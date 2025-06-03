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移民署長林宏恩布達 劉世芳勉擘劃新局守護台灣

2025/6/3 11:46（6/3 12:31 更新）
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移民署3日舉行新任署長布達及宣誓典禮，內政部長劉世芳（左）表示林宏恩（右）為實務歷練完整的專業幹才，期許帶領團隊穩健前行、擘劃新局，共同守護台灣的多元共融社會。 （移民署提供）中央社記者黃麗芸傳真 114年6月3日
移民署3日舉行新任署長布達及宣誓典禮，內政部長劉世芳（左）表示林宏恩（右）為實務歷練完整的專業幹才，期許帶領團隊穩健前行、擘劃新局，共同守護台灣的多元共融社會。 （移民署提供）中央社記者黃麗芸傳真 114年6月3日
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（中央社記者黃麗芸台北3日電）移民署今天舉行新任署長布達及宣誓典禮，內政部長劉世芳表示，新任署長林宏恩為實務歷練完整的專業幹才，期許他帶領團隊穩健前行、擘劃新局，共同守護台灣的多元共融社會。

移民署前署長鐘景琨基於家庭考量，申請於4月中提前退休，並由副署長林宏恩暫代，且於5月29日真除、到任。

內政部移民署今天舉行新任署長布達及宣誓典禮，由劉世芳主持，包括內政部政務次長馬士元、內政部人事處長陳慧嬪都到場致意。

劉世芳致詞表示，移民署自民國96年1月成立以來，林宏恩就在移民署任職至今，一步一腳印，歷任北、中、南區事務大隊副大隊長和大隊長，並擔任副署長，每個位置都是需要親力親為的挑戰，每一段歷程也都留下紮實的成果，是實務歷練完整的專業幹才。

由於台灣近年面臨各種新型態的挑戰，劉世芳說，相信林宏恩過去所累積的豐富經驗，能夠在歷任署長所奠定的良好基礎上，帶領團隊邁向下一個里程碑。

她表示，期許林宏恩帶領移民署工作團隊，發揮國境管理、移民執法及新住民服務等多元面向專業，繼續穩健前行，並且擘劃新局，守護台灣這個多元共融的社會，走向共好未來。

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林宏恩也表示，面對當前國際情勢快速變化，移民署所扮演的角色日益關鍵，為後代子孫守護彌足珍貴的民主、自由、法治等核心價值，更是移民署的責任與信念。

他說，對於未來可能遭遇的困難，將和大家一起打拚，以紀律凝聚團隊、以節勞提升效能、以科技開拓前瞻、以溫暖厚植信任，讓移民署不只守住國門，更守住人民的安心與國家的安全。（編輯：張銘坤）1140603

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