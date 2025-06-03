台中彩虹村牆面塗抹遭控毀損 文創公司刑事無罪確定

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（中央社記者蘇木春台中3日電）台中彩虹眷村因彩虹文創公司不滿市府不再續約，3年前負責人魏丕仁等人塗抹部分牆面，市府提告刑事毀損，一審法院判無罪，上訴台中高分院審理，今天二審宣判駁回，全案確定。

依據檢方的起訴書指出，位於台中市南屯區建物上的彩繪為「彩虹爺爺」黃永阜所創作，該建物於民國103年1月22日，為台中市府文化局接管後，規劃開放為「彩虹眷村」供民眾遊覽參觀，已成台灣知名藝術景點。

魏丕仁為彩虹文創公司負責人，魏丕仁自認曾經為黃永阜彩繪作品代理人，為黃永阜發行銷售有關彩虹眷村文創商品，並負責認養彩虹眷村維護。

魏丕仁與員工等14人於111年7月31日，在台中市府文化局授權黃永阜認養彩虹眷村維護契約屆滿前，分持油漆、毛刷、滾刷等物，以塗刷油漆覆蓋牆面彩繪方式，將建物17處牆面上彩繪圖案毀損，市府獲報後提出刑事毀損、民事求償等告訴。

台中地院審理時，彩虹文創公司主張，所毀損的彩繪並非「彩虹爺爺」的創作，且認養契約並未約定應保持彩繪牆面「現狀」返還。建物在交付認養時，大部分牆面、地面均為素面，無任何繪畫、塗鴉，認養期間由魏丕仁等人進行粉刷、塗鴉及彩繪創作、改作，無意將著作權利無償讓與他人。

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刑事部分，一審判魏丕仁等14人均無罪，民事部分也判決駁回。

刑事部分經上訴台灣高等法院台中分院，二審今天宣判駁回，全案確定。民事部分二審法院仍在審理中。（編輯：陳清芳）1140603