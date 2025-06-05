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槽罐車疑閃避不及撞貨車 衝進頭城民宅釀3傷

2025/6/5 15:53（6/5 16:46 更新）
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宜蘭縣頭城鎮濱海路7段5日發生交通事故，31歲劉姓男子駕駛槽罐車，疑為閃避前方欲左轉的貨車煞車不及推撞貨車衝至對向民宅，劉男一度受困車內，所幸3名傷者均意識清楚送醫治療。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年6月5日
宜蘭縣頭城鎮濱海路7段5日發生交通事故，31歲劉姓男子駕駛槽罐車，疑為閃避前方欲左轉的貨車煞車不及推撞貨車衝至對向民宅，劉男一度受困車內，所幸3名傷者均意識清楚送醫治療。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年6月5日
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（中央社記者王朝鈺宜蘭5日電）劉姓男子今天駕駛槽罐車行經宜蘭縣頭城鎮，疑為閃避前方欲左轉的貨車時煞車不及推撞貨車衝至對向民宅，劉男一度受困車內，貨車內2名男子自行脫困，3人均送醫治療。

警消上午11時許獲報，頭城鎮濱海路七段發生交通事故。獲報後，宜蘭縣消防局立即派遣大里、頭城、宜蘭等分隊及第三大隊人車前往救援。消防員抵達時，貨車駕駛簡姓男子（30歲）及吳姓男乘客（26歲）已自行脫困，所幸僅受到輕傷，送往杏和醫院治療。

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事發後，槽罐車駕駛劉男（31歲）受困車內，由於駕駛座遍布磚頭、土石等雜物，消防員清除障礙物後，以器材破壞車體，下午1時許協助劉男脫困，他的意識清楚，消防員給予輸液並用長背板、頸圈固定後，送至國立陽明交通大學附設醫院救治。

警方初步了解，劉男駕駛槽罐車沿濱海路七段北上行經事故地點，疑為閃避前方欲左轉的貨車時因煞車不及推撞貨車衝至對向民宅。確切肇事原因，待後續調查。（編輯：戴光育）1140605

#車禍
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#消防局
#國立陽明交通大學
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